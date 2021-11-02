Болонья, Италия, , 08:23 — REGNUM «Болонья» одержала победу над «Кальяри» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Болонья» (сс) RonnyK

В составе «Болоньи» голы забили защитник Лоренцо Де Сильвестри 49-й минуте и нападающий Марко Арнаутович на 96-й.

На сегодняшний день «Болонья» занимает 10-е место в чемпионате Италии, в активе команды 15 очков. «Кальяри» идёт на 20-м месте с шестью очками.

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