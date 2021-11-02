Москва, 2 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В России перенесли запуск первого в стране полигона для дронов на 2022 год, сообщил руководитель проекта «Полигон БАС» Антон Третьяк.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«В связи с тем что авиационная отрасль понесла значительный ущерб из-за пандемии COVID-19, команда проекта вынуждена перенести срок запуска на три месяца, то есть до февраля 2022 года», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что суть проекта заключается в разработке спецполигонов, где можно будет проводить все виды лётных испытаний беспилотников от демонстрации технологий до сертификационных полётов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ прошли испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер».

Роботы выполняли поставленные задачи без вмешательства человека. Они смогли самостоятельно найти позиции для ведения огня, давать друг другу целеуказание, а также реагировать на изменение обстановки вокруг. Также роботы были способны самостоятельно вести разведку.