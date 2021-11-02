Тбилиси, , 08:20 — REGNUM Голодовка, которую объявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, вызывает сомнения. Об этом заявил журналистам депутат парламента республики Гия Вольский.

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«Процесс голодовки весьма сомнителен, очень много вопросов в связи с этим, — сказал Вольский. — Саакашвили должен прекратить голодовку и перестать шантажировать оппозиционные партии тем, что он спаситель, основатель страны».

Депутат заявил, что объявление Саакашвили о голодовке расшатывает ситуацию в Грузию, мешает оппозиции работать в парламенте и городских заксобраниях. Вольский считает, что голодовка стала рычагом, который может запустить в стране неуправляемые процессы.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. 1 ноября экс-президент призвал оппозиционных депутатов отказаться от своих мандатов.

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