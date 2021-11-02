Глазго, Великобритания, 2 ноября 2021, 08:19 — REGNUM Развитые страны ведут политику «углеродного колониализма», навязывая более бедным государствам свои требования по борьбе с сокращением выбросов. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе 1 ноября в ходе конференции ООН по климату (COP26) в шотландском городе Глазго.

Луис Арсе
Луис Арсе
UNCTAD

По его словам, развитые страны заставляют других играть по придуманным ими правилам игры, тем самым продвигая процесс новой реколонизации. Арсе отметил, что речь идет о системе «экокапитализма», которая заставляет развивающиеся страны идти на невыгодные для них шаги без возможности выбора.

Вместе с тем, как подчеркнул боливийский лидер, богатые страны заявляют, что являются «чемпионами по борьбе с климатическим кризисом». Президент выразил мнение, что такие высказывания далеки от реальности. Арсе призвал развитые страны взять на себя больше обязательств в соответствии с их вкладом в изменение климата, а также отказаться от «экокапитализма», перейдя на альтернативную цивилизационную модель, которая позволит решить проблемы с климатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава Белого дома Джо Байден, выступая на саммите COP26, заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят свои выбросы в атмосферу на 50−52% к 2030 году.

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