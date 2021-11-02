Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Развитые страны ведут политику «углеродного колониализма», навязывая более бедным государствам свои требования по борьбе с сокращением выбросов. Об этом заявил президент Боливии Луис Арсе 1 ноября в ходе конференции ООН по климату (COP26) в шотландском городе Глазго.

UNCTAD Луис Арсе

По его словам, развитые страны заставляют других играть по придуманным ими правилам игры, тем самым продвигая процесс новой реколонизации. Арсе отметил, что речь идет о системе «экокапитализма», которая заставляет развивающиеся страны идти на невыгодные для них шаги без возможности выбора.

Вместе с тем, как подчеркнул боливийский лидер, богатые страны заявляют, что являются «чемпионами по борьбе с климатическим кризисом». Президент выразил мнение, что такие высказывания далеки от реальности. Арсе призвал развитые страны взять на себя больше обязательств в соответствии с их вкладом в изменение климата, а также отказаться от «экокапитализма», перейдя на альтернативную цивилизационную модель, которая позволит решить проблемы с климатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава Белого дома Джо Байден, выступая на саммите COP26, заявил, что США выполнят обещания по климату и сократят свои выбросы в атмосферу на 50−52% к 2030 году.