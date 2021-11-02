Валенсия, Испания, , 08:19 — REGNUM «Гранада» одержала победу над «Леванте» в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Гранады» голы забили защитник Херман Санчес на седьмой минуте, нападающий Луис Суарес на 38-й и полузащитник Антонио Пуэртас на 69-й.

На сегодняшний день «Гранада» занимает 14-е место в чемпионате Испании, в активе команды 11 очков. «Леванте» идёт на 19-м месте с шестью очками.

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