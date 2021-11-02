Салехард, 2 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. На Ямале «Большой этнографический диктант» пройдёт в формате онлайн. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Miretno.ru

С 3 по 7 ноября на сайте miretno.ru каждый житель России может проверить свой культурный уровень, ответив на 30 вопросов. Из них 20 посвящены быту и традициям разных народов страны, ещё 10 — ямальской этнографии.

Сертификат участника «Большого этнографического диктанта» формируется в электронном виде сразу после выполнения заданий. Максимально возможное количество баллов, которые можно набрать, — 100.