Оренбург, , 08:16 — REGNUM Адвокаты экс-министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова просят вернуть уголовное дело, которое рассматривается в суде, в прокуратуру. Они считают, что 14 протоколов допросов основных свидетелей были сфальсифицированы. Об этом сообщают СМИ.

Уголовное дело

Сторона защиты ходатайствует о признании 14 протоколов допросов недопустимыми доказательствами по делу экс-главы областного минобра.

Адвокаты говорят о том, что на досудебных стадиях были допущены нарушения. В частности, с нарушением, по мнению защиты, составлено обвинительное заключение, что исключает возможность постановления судом приговора на его основе, информирует портал orenburg.media.

Адвокаты сообщили о проведении экспертизы протоколов допроса и выводе об их фальсификации. Текст составлен одним автором, в протоколах одинаковое членение текста, одинаковые пунктуационные ошибки. При этом в ходе судебных заседаний свидетели просили учитывать их протоколы допросов на предварительном следствии, поскольку в суде их показания были противоречивы, спутаны и не логичны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году после обысков в минобре Оренбуржья и в доме его главы Вячеслав Лабузов подал в отставку. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, легализации денежных средств и взяточничестве. По версии следствия, взятки экс-чиновник брал имуществом и услугами. Дом бывшего министра в пригороде Оренбурга оценивается в 48,5 млн рублей. Кроме того, экс-глава минобра побывал за границей. Туристические поездки стоили 2 млн рублей.

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