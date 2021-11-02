Чита, 2 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Забайкальцы получат финансирование на проведение фестиваля бурятского языка, создание исторической пьесы, ремесленной деревни и новых туристических маршрутов. Авторы всех этих проектов стали обладателями грантов президентского фонда культурных инициатив, конкурс на получение которых проведён по указу президента России Владимиром Путиным. Общая сумма выигрыша соискателей в крае составила более 11,6 миллиона рублей, сообщает 2 ноября пресс-служба правительства региона.

Фонд президентских грантов

Благодаря гранту в регионе проведут фестиваль бурятского языка «Буряад хэлээрээ дуугараял!». Мероприятие посвящено сохранению и развитию этого языка на территории Забайкальского края.

Также финансирование направят для создания деревни ремёсел в селе Укурик Хилокского района. Там будет происходить конвертация культурного наследия ремесленничества в креативные индустрии известного скульптора Даши Намдакова. На реализацию этого проекта автору предоставят грант в размере более 7 миллионов рублей. Грант выиграли авторы сразу двух туристических проектов. Это авторский тур выходного дня «К семейским в гости».

На выигранные средства создадут специальный сайт, сувенирную продукцию и проведут фестиваль семейской культуры. Также победителем стал проект «Музей «Маккавеево». Забайкальцы создадут музей и отдельные туристические маршруты по местам боевой славы.

Кроме того, средства направят и на постановку новой исторической пьесы, которая покажет события тяжелых 30-х годов прошлого века о репрессиях и судьбах людей, связавших потом свою жизнь с Забайкальем.

На деньги президентского фонда культурных инициатив на Дальнем Востоке появятся новые выставки, спектакли, телефильмы и обучающие программы. Их создадут активные дальневосточники, которые стали победителями гранатового конкурса. Впервые среди победителей распределят 3,5 миллиарда рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, приём заявок на участие в конкурсе проектов в области культуры на получение президентских грантов стартовал в середине июня 2021 года. По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, всего на поддержку культурных инициатив будет направлено около 5 млрд рублей. Следующий этап приема заявок стартует в ноябре.

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