Самара, , 08:18 — REGNUM Рассмотреть возможность расширения перечня учреждений Самарской области, доступ жителей в которые возможен лишь при наличии QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании, рекомендовала глава областного Роспотребнадзора Светлана Архипова на заседании оперативного штаба региона. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Согласно данным областного Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость в регионе выросла на 38%. При этом, в структуре заболевших в процентном соотношении увеличилась доля сотрудников здравоохранения, образования, банков, офисов, торговли продовольственными товарами, транспорта, а также промышленных предприятий.

В связи с этим глава областного Роспотребнадзора рекомендовала продлить запрет на очные массовые мероприятия после завершения нерабочих дней, а также рассмотреть возможность увеличения списка учреждений, доступ жителей в которые возможен лишь при предъявлении QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работники госучреждений культуры Самарской области получат дополнительные выплаты.