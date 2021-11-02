Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 1 ноября нефть марки Brent подорожала на 0,88%, до $84,42. Покупатели защитили уровень $82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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В ходе торгов в Нью-Йорке цена повышалась до $85,08. Покупатели получили поддержку от снижения индекса доллара.

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,77 (+0,47%). В центре внимания участников рынка остаются заседание ФРС США и встреча ОПЕК+.

Ходят слухи, что на встрече будет обсуждаться увеличение добычи с 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в сутки. Они пока не нашли отражения в ценах, а значит покупатели уверены в том, что добычи сохранится ан уровне 400 тыс.

Сегодня покупателям нужно подняться до $85,90, чтобы после встречи ОПЕК+ было легче обновлять максимум. Поддержка по-прежнему находится на уровне $82,00.

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