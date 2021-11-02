Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 2001, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки подтверждено сразу семь смертей от COVID-19. Один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет.

В ковидных стационарах республики лечатся 1077 пациентов, состояние 872 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 89 тяжёлых больных размещены в реанимации. На амбулаторном лечении находятся ещё почти 3,3 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1315 коек: занято — 1077, свободно — 238 койки. Занятость коечного фонда составляет 81,9%», — отметили в штабе.