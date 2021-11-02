Сеул, , 08:10 — REGNUM Очаг высокопатогенного птичьего гриппа был выявлен среди дикой птицы в Южной Корее. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны.

Птичий грипп Almrsal.com

Впервые за семь месяцев очаг опасного заболевания был обнаружен на территории Южной Кореи в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо. Предупреждение об опасности распространения инфекции было повышено до максимального уровня.

Для предупреждения угрозы распространения инфекции властями провинции были предприняты жёсткие карантинные меры. В радиусе 500 метров от очага инфекции был введён полный карантин. Между ближайшими птицефермами в течение 21 дня будет ограничено передвижение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на птицефабрике Barneveld в Нидерландах уничтожили всех кур-несушек в целях профилактики птичьего гриппа.

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