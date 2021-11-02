Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Американское издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых якобы запечатлены российские танки «на границе с Украиной».

Танк Mil.ru

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник (1 ноября), подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — говорится в статье.

Как отмечают авторы, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото якобы находятся в Смоленской области, в городе Ельня. Вместе с тем данный регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.

Напомним, ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что имеющим место «возобновлением наращивания численности российских войск» близ границ с Украиной якобы обеспокоены ряд американских и евросоюзных чиновников.

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