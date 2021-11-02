Москва, , 08:08 — REGNUM Утренняя 1 ноября сессия открылась укреплением по рублю на фоне общего ослабления доллара после ралли 29 октября. Ситуация резко изменилась в худшую сторону к открытию американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль подскочила до 71,66 руб., обновив недельный максимум. Российская валюта дешевела к иностранным валютам на дорожающей нефти. Цена на нефть марки Brent повысилась на 2,43%, до $85,08.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,85%, до 71,56 руб., евро/рубль — на 1,23%, до 82,93 руб., фунт/рубль — на 0,73%, до 97,74 руб.

Есть несколько факторов, которые могли оказать негативное влияние на рубль: ноябрьский локдаун, короткая рабочая неделя, эскалация конфликта с Украиной.

В России складывается очень сложная ситуация с коронавирусом. Числа выявленных случаев COVID-19 превысила 40 тыс. По смертности Россия вышла на первое место. Высока вероятность, что нерабочие дни в России продлят с 8 ноября.

На выходных Washington Post сообщила о наращивании численности российских войск у границы с Украиной. По данным источников газеты, США и ЕС зафиксировали там «необычные перемещения техники и военных».

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Киев своими провокациями пытается втянуть Москву в силовые действия.

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $84,77 (+0,47%). Основные валюты торгуются в небольшом минусе. Курс доллара повышался до 71,69 руб. Перечисленные выше факторы не дают рублю укрепиться. Покупатели смогли закрепиться выше 71,55 руб. Теперь они открыли себе дорогу к уровню 73,25 руб.

Настроение на российском рынке до 3 ноября будет зависеть от аппетита к риску. Участники рынка ожидают старта сворачивания стимулирующих мер ФРС США и встречи ОПЕК. Федрезерв огласит решение 3 ноября.

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