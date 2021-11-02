Чита, 2 ноября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где предстоит переписать один миллион 48 тысяч человек, лидерами стали Приаргунский, Тунгиро-Олекминский, Кыринский, Красночикойский, Балейский и Акшинский районы. Отстают по темпам переписи Чита, Читинский, Борзинский, Краснокаменский районы. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

V-2020.org Перепись населения

Забайкальский губернатор Александр Осипов обратился к гражданам, объяснив важность происходящего события:

«Перепись очень важна, поскольку помогает государству правильно выполнять свои обязанности перед гражданами. От точных цифр по краю, по стране зависит, сколько будет выделено средств на дороги, больницы, школы, детские сады, дома культуры, объекты спорта, на социальные пособия и на развитие городов и сел, экономики, сельского хозяйства.

В нашем крае в переписи приняло участие только 57% забайкальцев. Поэтому я обращаюсь ко всем и прошу каждого принять активное участие в переписи».

По словам главы Забайкалья, работа организована безопасно, переписчики соблюдают социальную дистанцию и носят маски, кроме того, они прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить Всероссийские переписи населения нужно, считают 75% жителей России, обратное мнение у 12%. Выразили готовность участвовать в переписи 81% граждан, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение».

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