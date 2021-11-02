Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 ноября ростом. В лидерах вновь Nasdaq.

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 94,28 пункта (0,26%), до уровня 35 913,84 пункта. S&P 500 подорожал на 8,29 пункта (0,18%), поднявшись до уровня 4613,67 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 97,53 пункта (0,63%), до уровня 15 595,92 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,07 (1,29%), до уровня $84,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 октября — последнего рабочего дня недели — ростом.

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