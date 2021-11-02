Медногорск, Оренбургская область, 2 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В медеплавильном цехе Медногорского МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) выполнен текущий ремонт плавильного агрегата «Победа».

Фото: Пресс-служба ММСК Раскалённая сталь

Плавильный агрегат «Победа» предназначен для переработки штейна шахтных печей, медного концентрата, клинкера, других медьсодержащих материалов с целью получения оборотного шлака и богатой массы (штейна). Основная задача ремонта заключалась в обновлении фурменной зоны — части плавильного агрегата, которая наиболее подвержена тепловым нагрузкам. Здесь заменили четыре донные фурмы, которые проходят опытно-промышленные испытания. Также был произведен демонтаж и монтаж люков четырех секций и выполнена замена переднего фартука. Всего перечень работ включал 13 пунктов.

На объекте был задействован персонал цеха капитальных ремонтов (ЦКР). Демонтаж дефектной и монтаж новой футеровки выполняли работники медеплавильного цеха. Необходимые запчасти, включая комплект донных фурм, изготовили специалисты ЦКР. По словам старшего механика медеплавильного цеха Сергея Зайцева, в год проводятся три плановых ремонта плавильного агрегата «Победа»: два текущих с ремонтом и восстановлением отдельных частей агрегата в соответствии с дефектной ведомостью и один капитальный, предусматривающий ремонт и замену отдельных частей и полную перефутеровку агрегата.

Отметим, что плавильный агрегат «Победа» является ключевым объектом в освоении новых технологий: подачи обогащенного кислородом дутья, а также плавки-конвертирования полиметаллического сырья.

«В настоящее время ведутся опытно-промышленные испытания плавки медьсодержащего сырья на кислородном дутье с использованием донных фурм с защитной оболочкой. Технология донной продувки расплава представляет собой более экономичный способ переработки сырья за счет исключения его окускования (брикетирования) и применения кислородного дутья», — сказал начальник медеплавильного цеха Эмиль Азнабаев.

Добавим, что в текущем году в медеплавильном цехе был произведен ремонт двух шахтных печей, плавильного агрегата «Победа», конвертеров №2 и №3. По сути, все медеплавильные печи и агрегаты участка сократительной плавки и конвертирования МПЦ получили дополнительный запас прочности за счет обновления узлов и механизмов. Общие затраты, заложенные в ремонтный фонд ММСК в 2021 году, составят 465 млн рублей. За 9 месяцев в ходе ремонтных работ в медеплавильном цехе освоено порядка 290 млн рублей.