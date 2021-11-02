Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Свыше 330 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции были направлены Соединенными Штатами в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) в качестве гуманитарной помощи, 1 ноября сообщил на своей странице в Twitter Госдепартамент США.

Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson (сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn

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Речь идет о препарате американской фармацевтической корпорации Johnson & Johnson. Помощь была предоставлена через международный механизм COVAX, а также напрямую в рамках поддержки со стороны Вашингтона в борьбе с распространением коронавируса. Всего США пожертвовали ЦАР 638 400 доз вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Reuters распространило информацию о том, изготовленные в начале 2021 года от 30 до 50 млн доз вакцины Johnson & Johnson от коронавирусной инфекции не используются из-за того, что власти США не разрешили их выпуск.

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