Ярославль, , 07:59 — REGNUM У врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И ещё несколько рабочих совещаний в онлайне. В целом чувствую себя неплохо. Надеюсь, благодаря вакцинации перенесу болезнь в легкой форме. Берегите себя и соблюдайте меры безопасности! Это важно. Для всех. И очень нужно врачам», — написал Михаил Евраев.

Михаил Евраев был назначен на этот пост в октябре и сразу начал активно знакомиться с регионом. Врио губернатора встречался с чиновниками, депутатами, жителями, демонстрируя свою открытость. Предшественник Евраева Дмитрий Миронов, напротив, мало общался с жителями. Даже депутаты областной думы должны были сдать тест на коронавирус перед отчётом губернатора в думе.

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