Ярославль, 2 ноября 2021, 07:59 — REGNUM У врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в своём Instagram.
Михаил Евраев был назначен на этот пост в октябре и сразу начал активно знакомиться с регионом. Врио губернатора встречался с чиновниками, депутатами, жителями, демонстрируя свою открытость. Предшественник Евраева Дмитрий Миронов, напротив, мало общался с жителями. Даже депутаты областной думы должны были сдать тест на коронавирус перед отчётом губернатора в думе.
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