Чита, , 07:59 — REGNUM После ужесточения карантинных мероприятий по коронавирусу в Забайкалье почти в пять раз увеличилось число желающих попасть на вакцинацию от коронавируса, в том числе в выходные дни. Об этом 2 ноября на заседании оперштаба по COVID-19 доложила министр здравоохранения региона Оксана Немакина.

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

По её словам, на сегодняшний день работают все 77 пунктов вакцинации, выездные ФАПы, а также мобильные бригады — их количество увеличено в пять раз.

«То есть практически все имеющиеся силы задействованы для проведения вакцинации», — пояснила чиновница.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией постановлением губернатора с 25 октября в Забайкалье введены QR-коды. В Чите проводятся рейды по проверке соблюдения антиковидных мер. На период вынужденных каникул (с 30 октября по 7 ноября включительно) власти региона ввели новые ограничения.

Темпы роста заболеваемости ковидной пневмонией среди забайкальцев замедлились, однако количество заболевших остается на высоком уровне.

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост заболеваемости пневмонией у детей