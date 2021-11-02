Якутск, , 07:57 — REGNUM Прокуратура Оймяконского района Якутии проводит проверку в отношении золотодобывающей компании, скрывшей 61 млн рублей. Предприятие находится на грани банкротства и уклоняется от уплаты задолженности перед аффинажным заводом, написало ЯСИА.

Золото (сс) kaisender

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Артель получила деньги от продажи золота, но положила их на счёт аффилированной организации, чтобы избежать уплату долга. В прокуратуре сообщили, что у золотодобытчика из Оймяконского района накоплены долги по зарплате перед сотрудниками, а сама организация создана через подставное лицо. Аналогичным образом были созданы ещё две артели, добывающие золото. Материалы прокурорской проверки направлены в следственное управление СК Рф для возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту нелегальной добычи золота. Незаконно добытый драгоценный металл был обнаружен на территории Нерюнгринского района республики.