Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM Введение COVID-free-зон в Свердловской области стало ответом на существенный рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявили в региональном Департаменте информполитики региона, комментируя зарегистрированный областным судом иск о признании незаконным соответствующего пункта новой версии указа губернатора региона.

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Эта мера направлена «исключительно на сбережение здоровья и жизней жителей Среднего Урала», — добавили в ведомстве. И напомнили, что подобную систему внедрили у себя многие регионы России.

Что касается введения в отдельных организациях и учреждениях специального режима, то оно не ограничивает граждан в доступе к товарам первой необходимости, добавили в департаменте. И выразили надежду на то, что этот и другие меры профилактики вместе с действующими в России нерабочими днями должны положительно сказаться на эпидситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, облсуд зарегистрировал административный иск, который подал один из жителей региона. Уралец оспаривает введённую систему QR-кодов.

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