Чита, , 07:54 — REGNUM Темпы роста заболеваемости ковидной пневмонией среди забайкальцев замедлились, однако количество заболевших остается на высоком уровне. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, в числе нековидных пневмоний начала возрастать доля детей.

Пневмония на флюорограмме James Heilman, MD

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«Сейчас есть лишь некоторые признаки стабилизации. За вчера впервые количество заболевших не увеличилось, а остановилось на той же цифре — 365. Замедлились темпы роста по заболевшим пневмонией. Но расслабляться еще рано», — сказала Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 598, причём 1074 из из них обнаружили только за выходные (30−31 октября 2021 года).

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