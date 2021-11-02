Уфа, 2 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате наезда автомобиля на лошадь в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что ночью 1 ноября в Фёдоровском районе на 38 км автотрассы Мелеуз-Федоровка автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 19-летний мужчина, наехал на лошадь и съехал в кювет.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия животное погибло, а водитель был срочно доставлен в медучреждение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека.