Пекин, 2 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Более 560 тысяч базовых станций связи нового поколения 5G построил китайский оператор мобильной связи China Mobile. Об этом 2 ноября сообщает информационный портал Sina.

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Гендиректор компании China Mobile Дун Синь подтвердил, что на сегодняшний день компанией уже построено более 560 тысяч базовых станций 5G и до конца года запланировано довести количество таких станций до 700 тысяч.

По данным министерства промышленности и информатизации КНР, на сегодняшний день в стране общее количество станций связи нового поколения 5G, построенных мобильными операторами China Mobile, China Telecom и China Unicom превысило 1,4 млн. Сеть мобильной связи пятого поколения охватила в Китае практически все города окружного значения.

Услуги мобильной связи пятого поколения в Китае начали предоставлять населению уже в конце октября 2019 года. По данным министерства промышленности и информатизации, к 2023 году число жителей страны, использующих связь 5G, превысит 560 млн человек, что составляет 60% от числа пользователей мобильной связи в КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число пользователей сетей связи 5G в Китае достигло 450 млн.