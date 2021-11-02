Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбурге затягивается на две недели благоустройство восточной части набережной Урала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, причиной стала возникшая в ходе работ необходимость усиления грунта основания габионной подпорной стены. Сроки выполнения работ продлены до 15 декабря.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, очередной этап благоустройства набережной начался весной 2021 года. Планировалось, что обновленную площадку сдадут 1 ноября. Уникальной особенностью рекреации чиновники называли габионную подпорную стену, которая нужна для удержания грунта между путями детской железной дороги и берегом реки.

Общая площадь территории, которая будет благоустроена, составляет более 325 тысяч кв. метров. В мэрии подчеркнули, что в настоящее время практически весь объем работ по договору выполнен. В частности, обустроены новые пешеходные дорожки, завершается укладка плиточного покрытия пешеходной зоны и резинового покрытия на площадках, где на 2022 год запланирована установка малых архитектурных форм. Отремонтирована историческая чаша фонтана в верхней части восточной набережной. Сейчас ведутся работы по установке освещения и благоустройству территории вокруг фонтана.