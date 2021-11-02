Оренбург, 2 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбурге затягивается на две недели благоустройство восточной части набережной Урала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, причиной стала возникшая в ходе работ необходимость усиления грунта основания габионной подпорной стены. Сроки выполнения работ продлены до 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Напомним, очередной этап благоустройства набережной начался весной 2021 года. Планировалось, что обновленную площадку сдадут 1 ноября. Уникальной особенностью рекреации чиновники называли габионную подпорную стену, которая нужна для удержания грунта между путями детской железной дороги и берегом реки.

Общая площадь территории, которая будет благоустроена, составляет более 325 тысяч кв. метров. В мэрии подчеркнули, что в настоящее время практически весь объем работ по договору выполнен. В частности, обустроены новые пешеходные дорожки, завершается укладка плиточного покрытия пешеходной зоны и резинового покрытия на площадках, где на 2022 год запланирована установка малых архитектурных форм. Отремонтирована историческая чаша фонтана в верхней части восточной набережной. Сейчас ведутся работы по установке освещения и благоустройству территории вокруг фонтана.