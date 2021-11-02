Канберра, , 07:48 — REGNUM Главной причиной одностороннего расторжения Австралией контракта с Францией на строительство дизельных подводных лодок стало наличие серьёзных проблем и больших задержек в выполнении обязательств по нему. Об этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил вечером 1 ноября в ходе пресс-конференции.

Субмарина Цитата из х/ф «Тайна двух океанов». Реж. Константин Пипинашвили. 1956. СССР

Скотт Моррисон «Контракт, который мы заключили с Naval, имел очень серьёзные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств…, с задержками в реализации проекта и, естественно, с увеличившимися затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад… принять решение о необходимости альтернативы этому контракту».

Комментируя обвинения Парижа, считающего что Канберра приняла решение о разрыве контракта задолго до публичного заявления об этом, Моррисон подчеркнул, что Австралия всегда стремилась иметь атомный подводный флот «и потому я начал изучать возможности для этого». А построенные в рамках французского контракта подводные лодки из-за многочисленных задержек «устарели уже в ту минуту, когда (первая из них) коснулась бы воды», что вряд ли можно было ожидать ранее 2038 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна не собирается отвечать на «личные замечания» президента Франции Эммануэля Макрона об обмане по вопросу контракта на строительство атомных подводных лодок.

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