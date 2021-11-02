Канберра, 2 ноября 2021, 07:48 — REGNUM Главной причиной одностороннего расторжения Австралией контракта с Францией на строительство дизельных подводных лодок стало наличие серьёзных проблем и больших задержек в выполнении обязательств по нему. Об этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил вечером 1 ноября в ходе пресс-конференции.
Комментируя обвинения Парижа, считающего что Канберра приняла решение о разрыве контракта задолго до публичного заявления об этом, Моррисон подчеркнул, что Австралия всегда стремилась иметь атомный подводный флот «и потому я начал изучать возможности для этого». А построенные в рамках французского контракта подводные лодки из-за многочисленных задержек «устарели уже в ту минуту, когда (первая из них) коснулась бы воды», что вряд ли можно было ожидать ранее 2038 года.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна не собирается отвечать на «личные замечания» президента Франции Эммануэля Макрона об обмане по вопросу контракта на строительство атомных подводных лодок.
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