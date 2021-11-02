Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. США выполнят обещания по климату и сократят свои выбросы в атмосферу на 50−52% к 2030 году, заявил американский президент Джо Байден 1 ноября на саммите ООН по климату в шотландском городе Глазго (COP26).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Начальной точкой для контроля над сокращением выбросов США назван 2005 год. Речь идет о планах Вашингтона, обнародованных главой Белого дома еще в апреле — на саммите по климату, в котором участвовали лидеры ведущих стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Джо Байден заявил, что к 2050 году США планируют полностью прекратить вредные выбросы в атмосферу, но американская сторона не сможет справиться с проблемой изменения климата в одиночку.