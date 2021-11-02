Уфа, , 07:55 — REGNUM Государственные награды вручил глава Башкирии Радий Хабиров работникам пищевой промышленности и агропромышленного комплекса республики. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Комбайнер осматривает свою технику Александр Погожев © ИА REGNUM

Сообщается, что государственные награды получили трактористы, механизаторы, главы предприятий и хозяйств, животноводы, агрономы и другие. Медали, почётные звания, ордена и грамоты были вручены 37 специалистам.

Дипломами были отмечены пять районов Башкирии, которые в текущем году достигли высоких показателей в производстве сельхозпродукции.

«Завершилась уборочная страда, и мы с вами видим результаты сельскохозяйственного года. За девять месяцев произвели продукции на 117 млрд рублей. Несмотря на сложнейшие условия засухи, вырастили хороший урожай — 2,2 млн тонн зерна, 900 тысяч тонн сахарной свеклы, 300 тысяч тонн подсолнечника. Такие результаты — основа достатка и благополучия всей республики», — заявил Хабиров перед награждением работников, отметив, что аграрная отрасль в регионе стала одной из самых привлекательных для инвесторов.

Он также сообщил, что в настоящее время в республике активно реализуется 69 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму свыше 120 млрд рублей. В результате были созданы порядка 1200 новых рабочих мест.

«Сегодня я также хочу отметить глав лучших пяти муниципальных районов — победителей по итогам работы АПК в этом году. Это Абзелиловский, Стерлитамакский, Бураевский, Дуванский и Аургазинский районы. Спасибо всем вам, уважаемые друзья, за добросовестный труд. Каждого из вас хочется отметить, каждому сказать тёплые слова», — заявил глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии вручил ключи от автомобилей лучшим механизаторам региона.