Токио, , 07:42 — REGNUM Решение уйти в отставку с поста лидера Конституционно-демократической партии Японии, которая является главной оппозиционной политической силой страны, принял Юкио Эдано. Об этом 2 ноября передает телеканал NHK.

Юкио Эдано DAJF

О своем уходе политик сообщил на встрече с партийным руководством. Так Эдано взял на себя ответственность за провальные результаты партии на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на выборах в нижнюю палату японского парламента победила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая получила 261 место из 465.

Читайте ранее в этом сюжете: Японские либерал-демократы победили, ослабив оппозицию