Токио, 2 ноября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Решение уйти в отставку с поста лидера Конституционно-демократической партии Японии, которая является главной оппозиционной политической силой страны, принял Юкио Эдано. Об этом 2 ноября передает телеканал NHK.

DAJF Юкио Эдано

О своем уходе политик сообщил на встрече с партийным руководством. Так Эдано взял на себя ответственность за провальные результаты партии на прошедших 31 октября выборах в нижнюю палату парламента Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на выборах в нижнюю палату японского парламента победила правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая получила 261 место из 465.