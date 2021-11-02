Куала-Лумпур, , 07:41 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 63 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малазийской территории достигло 28 975 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 4626 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 476 268 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что в настоящее время в королевстве числится 67 233 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 569 пациентов помещены в палаты интенсивной терапии, из них 301 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. В ведомстве добавили, что ко 2 ноября в Малайзии 75% жителей полностью привились против COVID-19.