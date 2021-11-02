Чита, , 07:41 — REGNUM В Забайкальском крае за 10 месяцев 2021 года расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения составили шесть миллиардов рублей. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила глава регионального минфина Вера Антропова.

Безработный Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Она также напомнила, что страхование неработающего населения является неотъемлемой частью социальных расходов бюджета, их финансирование осуществляется в приоритетном порядке.

«За октябрь сумма взносов на уплату страховых взносов составила 607 миллионов рублей, до конца года на эти цели планируется направить еще порядка 1,2 миллиарда рублей», — пояснила чиновница.

Ранее в министерстве финансов Забайкальского края рассказали о финансировании социальных расходов в 2022 году. По словам первого заместителя главы Минфина Дмитрия Семёнова, 60% всех расходов бюджета предусмотрено на социальную сферу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Забайкалье трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8014 человека).

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