Салехард, 2 ноября 2021, 07:36 — REGNUM В ЯНАО две тысячи моржей выбрали берег Карского моря. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Отмечается, что атлантические моржи третий год устраивают лежбище на мысе Тиутей-Сале северо-западного берега Ямала.
Учёные установили на млекопитающих восемь спутниковых меток, которые позволят выявить особенности распределения животных и ключевые места их обитания. Также ими собраны образцы биопсии кожи и подкожного жира для генетических и токсикологических исследований.