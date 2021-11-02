Салехард, 2 ноября 2021, 07:36 — REGNUM В ЯНАО две тысячи моржей выбрали берег Карского моря. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лежбище моржей на берегу Карского моря
Лежбище моржей на берегу Карского моря
Оперативный штаб ЯНАО

Отмечается, что атлантические моржи третий год устраивают лежбище на мысе Тиутей-Сале северо-западного берега Ямала.

Учёные установили на млекопитающих восемь спутниковых меток, которые позволят выявить особенности распределения животных и ключевые места их обитания. Также ими собраны образцы биопсии кожи и подкожного жира для генетических и токсикологических исследований.