Салехард, 2 ноября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В ЯНАО две тысячи моржей выбрали берег Карского моря. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО Лежбище моржей на берегу Карского моря

Отмечается, что атлантические моржи третий год устраивают лежбище на мысе Тиутей-Сале северо-западного берега Ямала.

Учёные установили на млекопитающих восемь спутниковых меток, которые позволят выявить особенности распределения животных и ключевые места их обитания. Также ими собраны образцы биопсии кожи и подкожного жира для генетических и токсикологических исследований.