Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2021 года по результатам проверок в отношении нарушителей антиковидных мер возбуждено 1785 административных дел. Объем штрафов составил 8,4 млн рублей. По решению суда приостанавливалась деятельность 28 объектов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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Нарушения выявлены на объектах сферы общепита, торговли, коммунально-бытовых, транспортных услуг, промышленных предприятиях, в образовательных, медицинских организациях. Проверяющие предъявили претензии по поводу несоблюдения безопасной дистанции, отсутствии обеззараживателей воздуха и запаса дезсредств, допуску персонала и посетителей без средств индивидуальной защиты, отсутствия работников при приходе на работу.

Кроме того, с начала года в отношении граждан, которые приехали из-за границы, возбуждено свыше 1200 административных производств. Туристы проигнорировали ПЦР-тестирование и отчет о нем на портале госуслуг. Общая сумма штрафов составил 7 млн рублей.