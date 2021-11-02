Тольятти, Самарская область, , 07:54 — REGNUM Бывшего сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области (УФСИН) осудили за получение незаконного денежного вознаграждения в Тольятти. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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В суде было установлено, что весной прошлого года на обвиняемого был возложен контроль за соблюдением мужчиной, который находился под домашним арестом, соответствующих запретов и ограничений.

Сообщается, что с марта по июль 2020 года фигурант уголовного дела получил от местного жителя 279 тысяч рублей за послабление режима содержания под домашним арестом. Деньги осужденный получал лично, а также путем безналичных переводов на банковские карты.

По данному факту в отношении бывшего инспектора филиала по Автозаводскому району города Тольятти УФСИН России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в госорганах сроком на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре экс-сотрудника службы судебных приставов осудили за мошенничество.