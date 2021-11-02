Тверь, 2 ноября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Подрядчика на строительство «Западного моста» через Волгу в Твери планируют выбрать в рамках конкурса 6 декабря 2021 года. Максимальная цена контракта — свыше 13,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу госзакупок.

Мост

Организатором тендера является государственное казённое учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Цена контракта — 13 384 499 290 рублей при авансе 14,36%. Подготовительные работы, включая переустройство коммуникаций, оцениваются в 595 529 080,55 рубля. Источник финансирования — областной бюджет Тверской области.

Напомним, в апреле 2021 года на строительство моста средства также были выделены распоряжением правительства РФ. Тверской области определили 2 млрд рублей.

Мостовой переход должен протянуться от проспекта Калинина до Петербургского шоссе параллельно железнодорожному мосту. Мост будет шестиполосным.

По информации СМИ Твери, реализация проекта потребовала изъятия около 30 земельных участков.

Планы по возведению Западного моста анонсировали ещё в феврале 2018 года. Завершить строительство планируют до ноября 2025 года.