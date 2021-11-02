Благовещенск, , 07:24 — REGNUM В Приамурье ежедневно прививаются от коронавируса более трёх тысяч жителей региона. Первую дозу вакцины получили более 270 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Mil.ru

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Первично привиты 67% амурчан, обе прививки поставили 49,2% жителей региона или 240 425 человек. Ревакцинированы 25 696 человек. В области работают 37 стационарных прививочных пунктов, 6 переносных, а также 95 мобильных бригад. В планах минздрава региона — увеличить количество медработников, которые будут выезжать на дом для того, чтобы сделать прививку от COVID-19.

Больше всего привитых амурчан живут в Селемджинском, Шимановском, Белогорском, Благовещенском и Константиновском районах, самые низкие показатели вакцинации — в Мазановском и Архаринском.

Как сообщало ИА REGNUM, «пересидеть» период действия ограничений не получится, нужно вакцинироваться и учиться жить в условиях распространения коронавируса, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он не исключил того, что систему входа по QR-кодам в места массового скопления людей уже не отменят никогда.