Кемерово, 2 ноября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 ноября, за прошедшие сутки выявлено 307 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 305 случаев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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«Кемерово — 50, Новокузнецк — 48, Прокопьевск — 29, Мыски — 25, Осинники — 24, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 18, Калтан — 14, Киселевск — 14, Юрга — 13, Анжеро-Судженск — восемь, Гурьевский МО — шесть, Новокузнецкий МР — пять, Таштагольский МР — пять, Краснобродский — четыре, Юргинский МО — четыре, Полысаево — три, Тайга — три, Беловский МО — три, Ижморский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 247 пациентов выздоровели, четверо скончались.