Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM Пожар произошел в частном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар

По его данным, возгорание произошло в одноэтажном жилом доме по улице Доватора вечером 1 ноября. Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия. Пожар был ликвидирован в течение часа. Пострадавших не было. Огнем оказались повреждена часть кровли на общей площади три квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября пожар произошел в двухэтажном частном доме в Петропавловске-Камчатском на улице Труда. Пожар ликвидировали, пострадавших не было.