Нью-Дели, , 07:18 — REGNUM Приглашение индийского премьер-министра Нарендры Моди посетить Нью-Дели принял глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла 2 ноября на пресс-конференции.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложение было сделано на встрече на полях конференции ООН по изменению климата, проходящей в шотландском городе Глазго. Джонсон отметил, что его визит в Индию состоится, «как только позволят обстоятельства».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября издание The Times, со ссылкой на источник в британском правительстве, распространило информацию о том, что Борис Джонсон намерен чаще контактировать с президентом России Владимиром Путиным по вопросам, которые представляют интерес для обеих стран.

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