Уфа, , 07:52 — REGNUM Ключи от автомашин Lada Niva вручил глава Башкирии Радий Хабиров победителям конкурса «Урожай — 2021» в республике. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ключ от автомобиля Kazan-lfl.com

Хабиров отметил, что в 2021 году по сельскому хозяйству в республике сильно ударила засуха. При этом руководство республики поддерживает и модернизирует агропром. Так, в последние годы в Башкирии ежегодно закупается по 300 современных тракторов и комбайнов, а в 2020 году была закуплена техника на десять млрд рублей, напомнил он.

«В этом году мы за девять месяцев направили на эти цели 8,5 млрд рублей. Таких масштабов наши села давно не видели. Сегодня мы вручаем лучшим комбайнёрам, механизаторам, водителям ключи от личных автомобилей. Это люди, которые своим трудом создают богатство нашей республики», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что в региональном конкурсе за достижение наибольших результатов в уборке урожая в текущем году были определены 20 лучших механизаторов — победителей среди водителей грузовиков, трактористов и комбайнеров. Каждый год количество конкурсантов растёт. Так, в 2019 году в конкурсе приняли участие 420 человек, в прошлом году — 460 человек. В текущем году состязались 490 механизаторов, среди них были и студенты образовательных учреждений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриям в Башкирии компенсируют затраты на производство и реализацию зерна.