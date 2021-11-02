Сухум, , 07:08 — REGNUM Более 1,4 тыс. пациентов приняли военные медики мобильного госпиталя в Сухуме. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

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Мобильный многопрофильный госпиталь был развёрнут российскими военнослужащими в столице Абхазии городе Сухуме 18 августа. На сегодняшний день медики приняли в госпитале более 1,4 жителей Абхазии, заболевших COVID-19.

Медицинские специалисты осуществляют лечение, обследование и ПЦР-диагностику пациентов на коронавирус в госпитале в круглосуточном режиме. На настоящий момент в стационаре проходят лечение 106 человек, из них 12 в тяжёлом состоянии.

На сегодняшний день в Абхазии выявлено 31 790 случаев заражения коронавирусом. Из них 27 001 человек выздоровели и 461 человек умер от последствий заболевания COVID-19.

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