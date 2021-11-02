Кемерово, , 07:01 — REGNUM В Кемеровской области собрано более 1,6 миллиона тонн зерна. Уборка зерновых культур завершена, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Уборка зерновых Rk.gov.ru

«У Кузбасса есть высокий сельскохозяйственный потенциал. Для диверсификации экономики и освоения земель регион последовательно развивает аграрный сектор. На Восточном экономическом форуме мы заключили соглашение с Россельхозбанком, которое дает нам около 9 миллиардов рублей инвестиций в отрасль. Сельхозпредприятия обновляют технику, строят зерносушильные комплексы, создают новые рабочие места», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Средняя урожайность зерновых в Кузбассе составила 28,1 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,1 ц/га. По этому показателю область входит в тройку лидеров среди регионов Сибири наряду с Красноярским краем и Томской областью, подчеркнули в минсельхозе.