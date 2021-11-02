Москва, 2 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Во вторник, 2 ноября, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Сергей Герасимов. Осень. 1957 Россия

В ночь на 3 ноября в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер юго-восточный 3−8 м/с, ночью — 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +4… +9 °C днём и +0… +5 °C ночью.

В среду, 3 ноября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +5… +10 °C, облачно, небольшой дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце недели в Москве ожидается температурная аномалия.