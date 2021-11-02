Нефтеюганск, Югра, 2 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) стартовал повторный приём документов от кандидатов на пост главы города. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Admugansk.ru Флаг Нефтеюганска

Первый конкурс на пост мэра Нефтеюганска не состоялся из-за разногласий среди членов конкурсной комиссии, которая состоит из представителей правительства ХМАО и муниципалитета. Заявления на повторный конкурс принимаются с 1 по 17 ноября 2021 года.

Планируется, что выборы главы третьего по численности населения муниципалитета ХМАО состоятся 25 ноября.