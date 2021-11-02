Благовещенск, 2 ноября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. Бывший государственный инспектор отдела Восточно-Сибирского Ространснадзора приговорён к шести годам лишения свободы за получение взятки. Ему дали топливную карту на 60 тыс. рублей за использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

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Взятку инспектору дал предприниматель, занимающийся автомобильными перевозками. В обмен на топливную карту сотрудник Ространснадзора должен был обеспечить беспрепятственный проезд грузовикам бизнесмена через пункт весового контроля возле Благовещенска.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области, расследовала дело региональное следственное управления СК РФ. Помимо срока инспектору назначен штраф в 600 тыс. рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества, в значительном размере, за незаконное бездействие) и 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре амурчанин, совершивший правонарушение во время отбывания условного срока, пытался дать взятку, чтобы избежать наказания. Житель города Зея предложил сотруднику управления федеральной службы исполнения наказаний по региону 50 тыс. рублей. Работник УФСИН доложил о поступившем предложении начальству, взяткодатель задержан.